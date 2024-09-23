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Kıvanç Tatlıtuğ noktayı koydu!

Attıkları her adımla gündem olan ünlü çiftlerden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, son yaptıklarıyla paylaşımla yine konuşuldu.

Ekleme: 23.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren, 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü isimlerden.

Yedi yıldır evli olan Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz gün yakın dostları Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününe katılmıştı.

NOKTA KOYDU

Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Başak Dizer ile romantik bir paylaşımda bulundu. Çiftin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle romantik karesini nokta işareti ile paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ noktayı koydu!
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