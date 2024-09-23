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Ev satın aldığını doğruladı!

Eşi Gupse Özay'la "kirada oturdukları Acarkent'teki evi satın aldığı" haberiyle ilgili açıklama yapan Barış Arduç, 'iki milyon dolar' iddiasına da açıklık getirdi.

Ekleme: 23.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Barış Arduç, önceki gün Ataşehir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, eşi Gupse Özay'ın yoğunluğu nedeniyle kendisine eşlik edemediğini söyledi.

"HANDE ERÇEL'İ DAVET ETTİK, AİLECEK GÖRÜŞECEĞİZ"

'Rüzgara Bırak' filminde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Arduç, "Yakında dijital platformda yeni bir projeye başlayacağım zaten haberiniz olur. Hande Erçel ile birlikte yaptığım proje sonrası bir araya gelemedik ama en kısa sürede ailecek görüşeceğiz, davet ettik" dedi.

"İKİ MİLYON DOLAR DOĞRU DEĞİL"

36 yaşındaki oyuncu, "Şuna da açıklık getirmek istiyorum; Acarkent'te kirada oturduğum evi satın aldığım doğru ama iki milyon dolara aldığım doğru değil, böyle bir rakam yok" şeklinde konuştu.

2014 yılında 'Deliha' filminde tanışan Barış Arduç ile Gupze Özay, Temmuz 2020'de İzmir'in Çeşme ilçesinde evlenmiş, Eylül 2022'de 'Jan Asya' adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Ev satın aldığını doğruladı!
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