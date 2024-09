Nisa Bölükbaşı evlendi!

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile evlendi. Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı sevgilisi Yiğit İnandı ile dünyaevine girdi. İkilinin sürpriz nikahı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu.Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın Sürpriz EvliliğiEkranların en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nisa Bölükbaşı, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi.Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyon olarak adını Survivor tarihine yazdıran Nisa, sakin ve sade bir nikah töreniyle hayatını İnandı ile birleştirdi.Survivor Şampiyonunun YolculuğuNisa Bölükbaşı, Survivor yarışmasında sergilediği performans ve kişiliğiyle yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.Zaman zaman parkurda gösterdiği agresif tavırları, güçlü fiziksel performansı ve stratejik oyunuyla adından sıkça söz ettirdi.2022 yılında All Star sezonunda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Nisa, finalde kaldırdığı şampiyonluk kupasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Aşk Hayatında da Gündemden DüşmediNisa, Survivor macerası boyunca yarışma içi ilişkileriyle de sık sık gündeme gelmişti. Özellikle Ogeday ve Barış'la yaşadığı yakınlıklar, izleyicilerin ilgisini çeken konular arasında yer almıştı.