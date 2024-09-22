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Bebeğin cinsiyeti belli oldu!

Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’un bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı... Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çiftinin, erkek çocukları olacak.

Ekleme: 22.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.

2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.
Paris'te dünyaevine giren çiftin bebek beklediği ve ünlü oyuncunun bu nedenle tekliflerini reddettiği iddia edilmişti. Tüm bunların üzerine Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz hafta "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

ERKEK OLACAK!
İlk bebeğini dünyaya getirecek olan Melisa Aslı Pamuk, yeni hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Pamuk, karnı burnunda pozlarına "Biz ikimiz" notunu düştü. 33 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinin tadını çıkarırken bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin ilk bebeklerinin erkek olacağı öğrenildi.

Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
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