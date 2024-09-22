Bebeğin cinsiyeti belli oldu!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.Paris'te dünyaevine giren çiftin bebek beklediği ve ünlü oyuncunun bu nedenle tekliflerini reddettiği iddia edilmişti. Tüm bunların üzerine Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz hafta "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.İlk bebeğini dünyaya getirecek olan Melisa Aslı Pamuk, yeni hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.Pamuk, karnı burnunda pozlarına "Biz ikimiz" notunu düştü. 33 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinin tadını çıkarırken bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin ilk bebeklerinin erkek olacağı öğrenildi.