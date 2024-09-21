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Hüzünlendiren paylaşım

Gizem Güven, vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ardından bir paylaşımda bulundu. Gizem Güven paylaşımında, Metin Arolat'la çalıştıkları bir reklam filminden fotoğraf karesine yer verdi.

Ekleme: 21.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve reklam yönetmeni Metin Arolat vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok isim, Metin Arolat'la çekildikleri fotoğrafı paylaşırken Gizem Güven'den nostaljik bir paylaşım geldi. Sektöre çocuk oyuncu olarak giriş yapan ve Sihirli Annem'le Selena dizileri sayesinde üne kavuşan Gizem Güven, ilk reklam filminde beraber çalıştığı Metin Arolat'la ilgili nostaljik bir paylaşımda bulundu.

GİZEM GÜVEN'DEN HÜZÜNLENDİREN METİN AROLAT PAYLAŞIMI
Genç isim paylaşımında, "Çocukluğumdan bir parça gitti. Çok üzgünüm. Reklam filmimizde yönetmenimdi. Sene 2001..." cümlesini kullandı.

İşte Gizem Güven'in o paylaşımı!

Hüzünlendiren paylaşım
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