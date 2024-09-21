Atiye üçüncü kez hamile

‘Salla' , ‘Ya Habibi' , ‘Kal' , ‘Yetmez' gibi sevilen şarkıları seslendiren Atiye, 7 yıl önce müzik yönetmeni ve prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.Özel hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çiftten güzel haber geldi.İlk kızları Ferahfeza'yı 2019'da ikinci kızları Neva'yı ise 2023'te kucaklarına alan ikili, yeniden anne baba olmaya hazırlanıyor.Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Atiye karnı burnunda sahneye çıktı.Üçüncü kez hamile olan şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.Şarkıcı, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu da açıkladı.Ünlü popçu, “İkinci bebeği daha geçen yıl dünyaya getirdim. Henüz 1 yaşında. Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur” dedi.Mavi transparan bir elbise giyerek belirginleşen göbeğini saklamayan Atiye, 'Hoş geldiniz. Hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?' dedikten sonra eğlencenin fitilini hareketli şarkılarıyla ateşledi.'Sahnede çocukken çok sevdiğim şarkıları şimdi söyleyeceğim' diyen şarkıcı, Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ın hitlerini yorumladı.Darbuka çalarak herkesi dansa davet eden Atiye, sahnede 'Ya Habibi' şarkısının önce Arapça slow versiyonunu, sonra da dansçılarıyla orijinal hareketli halini de söyledi.