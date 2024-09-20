Oğuzhan Koç'tan 'Aşk' açıklaması!

Oğuzhan Koç hayatında bir kez nikah masasına oturmuş, bu evliliğini de oyuncu ve eski dansçı Demet Özdemir'le gerçekleştirmişti. Evlilikleri sadece 8 ay süren iki isim, ayrılık haberleriyle hayranlarını oldukça üzmüştü. Son olarak Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'le biten evlilikleri sonrası aşk hayatıyla ilgili bir yorum geldi.OĞUZHAN KOÇ'TAN DEMET ÖZDEMİR SONRASI İLK AÇIKLAMAMuhabir Online'de yer alan habere göre; Oğuzhan Koç, "Merak edilecek hiçbir şey yok özel hayatımda. Her şey olması gerektiği gibi, sakin. Aşk yok. Niye aşka kapımı kapatayım? Kapatırsak, işimizi yapamayız" açıklamasında bulundu.