Düğün tarzı gündem oldu!

Ekranların en popüler isimlerinden Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile son olarak yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerinde boy gösterdi.Kaya, düğüne parlak kumaş bol paça bir pantolon ve mayo tarzı siyah derin göğüs dekolteli bir büstiyer kombini ile katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.ALİ TUTMASA DÜŞECEKKombinini yüksek topuklu ayakkabıları ile tamamlayan Hazal Kaya yürümekte bile zorlandı. Her an yere düşecek gibi görünen Kaya'ya eşi Ali Atay, elini bırakmayarak yardımcı oldu.