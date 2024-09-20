  • USD: 33,98 - 34,04
  • EURO: 37,92 - 37,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düğün tarzı gündem oldu!

Verdiği kilolarla dikkat çeken iki çocuk annesi Hazal Kaya, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününde görüntülendi. Ünlü oyuncunun tarzı güzel not alamadı.

Ekleme: 20.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ekranların en popüler isimlerinden Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile son olarak yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerinde boy gösterdi.

Kaya, düğüne parlak kumaş bol paça bir pantolon ve mayo tarzı siyah derin göğüs dekolteli bir büstiyer kombini ile katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

ALİ TUTMASA DÜŞECEK

Kombinini yüksek topuklu ayakkabıları ile tamamlayan Hazal Kaya yürümekte bile zorlandı. Her an yere düşecek gibi görünen Kaya'ya eşi Ali Atay, elini bırakmayarak yardımcı oldu.

Düğün tarzı gündem oldu!
TOKİ'den kampanya! Yüzde 25 indirim olacak
NATO'dan Türkiye mesajı! Kritik role vurgu yaptı: Türkiye'siz korunamaz
İsrail tüm gece Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ operasyonu
Norveçli futbolcudan İsrail kararı: İnsanlığı, kanlı paraya tercih ediyorum
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Murat Kurum: Mesele millet olunca parti gözetmeksizin herkesle görüşüyoruz
Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan net mesaj: Terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor
CHP'de kaos! 'Parti içindeki mevzuları konuşturan millete ihanet eder'
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kılıçlar çekildi: Benim yol arkadaşım değildir!
MSB: 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 013 terörist etkisiz hale getirildi
Hakan Fidan'dan açıklamalar!
CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp…
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
İSKİ fatura soygunu vatandaşı canından bezdirdi: CHP’li İBB Belediyesi yasak sınırı hiçe sayıyor!
Japonya'da iltica krizi! PKK faaliyetleri bardağı taşırdı
TBMM’de yeni dönem: AK Parti yeni bir modeli gündeme getiriyor!
Ticaret Bakanlığı acımadı! Tüketiciyi aldatana ceza
Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
Toplu taşıma kullananlara müjde: Artık bir kısmı iade olacak!

Toplu taşıma kullananlara müjde: Artık bir kısmı iade olacak!

Hep rivayetlere konu olmuştu! Kentin altındaki sır gün yüzüne çıkarıldı: 450 metre uzunluğunda

Hep rivayetlere konu olmuştu! Kentin altındaki sır gün yüzüne çıkarıldı: 450 metre uzunluğunda

İslam Memiş uyardı! 'Tarihi gün geldi çattı'

İslam Memiş uyardı! 'Tarihi gün geldi çattı'

Kullanıcılar zevkten dört köşe olacak! WhatsApp'tan yeni özellik geliyor!

Kullanıcılar zevkten dört köşe olacak! WhatsApp'tan yeni özellik geliyor!

Buralarda güneş doğmuyor! 24 saat boyunca güneşin doğmadığı yerler!

Buralarda güneş doğmuyor! 24 saat boyunca güneşin doğmadığı yerler!

Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor! Çarpışma olasılığı var mı?

Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor! Çarpışma olasılığı var mı?