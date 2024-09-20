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Bebek hayali gerçek oldu

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da evlendikten sonra İstanbul'a döndü. Kaan Yıldırım, bebek sorularına ‘'Çok mutluyuz ve keyifliyiz' dedi.

Ekleme: 20.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Roma'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yurda döndü. Yeni evli çift İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Anne- baba olmaya hazırlanan çift, "Aşıklar şehri kimin fikriydi?" sorusuna cevap verdi.

Deniz, ailesinin düğüne gelemediğini belirterek şunları söyledi: "Çok seremoni sevmediğimiz için yurtdışında olsun, sevdiklerimiz yanında olsun istedik. Ailem vize probleminden dolayı gelemedi. Çok hızlı bir kararla, en müsait Roma olduğu için, Roma'yı da sevdiğimiz için karar verdik ve yaptık." İstanbul'da düğün yapmayı düşünmediklerini söyleyen ikili, "Biz tam gönlümüzce kendi istediğimiz ve hayal ettiğimiz gibi bir tören oldu. Çok mutlu olduk. Çokta keyifli geçti" dedi. Kaan Yıldırım bebekle ilgili sorular karşısında 'Biz çok mutluyuz, hayallerimiz bir bir gerçek oluyor, çok keyifliyiz" dedi.

Bebek hayali gerçek oldu
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