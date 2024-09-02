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Nuri Alço Ahu Tuğba’nın acı haberini duyurdu! Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinde 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını yasa boğdu. Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekleme: 2.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 2.09.2024 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan bugün gelen haber sevenlerini üzdü… Ahu Tuğba'nın acı haberi bugün akşam saatlerinde geldi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirmişti.

AHU TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık problemleri yaşayan Ahu Tuğba'nın bugün Miami'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Nuri Alço Ahu Tuğba’nın acı haberini duyurdu! Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

KIZI EVİNDE ÖLÜ BULDU!

Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in sabah saatleri 08.00- 08:30 arasında bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldikleri ifade edildi.

ASTIM NEDENİYLE VEFAT MI ETTİ?

Oyuncunun ileri seviye astım nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.

Nuri Alço Ahu Tuğba’nın acı haberini duyurdu! Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

'AHU'MUZU KAYBETTİK'

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Nuri Alço, 'Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik' ifadelerini kullandı.
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