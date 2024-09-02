Makyajsız hali şoke etti!

Serenay Sarıkaya hem ekranda hem de katıldığı davetlerde daima makyajlı haliyle görüntüleniyor. Henüz 32 yaşında olan genç oyuncu, makyajsız haliyle görüntülendi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isim, Beşiktaş Etiler'de trafikte otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı.En doğal haliyle görüntülenen Serenay Sarıkaya, otomobilinin içerisindeyken basın mensuplarının kendisine yöneltmiş olduğu soruları cevapsız bırakmayı tercih etti ve sadece gülümsemekle yetindi.Ünlü isim daha sonra akan trafikte gözlerden kayboldu.İşte Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali!