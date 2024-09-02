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Kardeşi Sıla Doğu paylaşıp sildi!

Cezaevinden çıktıktan evine giremeyen, arabasına binemeyen ünlü fenomen karar değiştirdi. Lüks villasına giriş yapan Polat'ı kardeşi Sıla Doğu paylaşıp, hemen sildi.

Ekleme: 2.09.2024 - 09:05 Güncelleme: 2.09.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz hafta 9 ay yattığı cezaevinden çıkan sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Dilan Polat, tahliye edildiği günden beri sessizliğini koruyor.

Polat'ın yerine ise kardeşi Sıla Doğu zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Kardeşi Sıla Doğu paylaşıp sildi!

KARAR DEĞİŞTİRDİ

Dilan Polat tahliye olduktan sonra villası yerine kardeşinin evinde konaklamıştı, lüks araçlara da binmemişti.

SİLDİRDİLER

Ünlü fenomen karar değiştirdi. Son olarak Sıla Doğu'nun paylaşımı dikkat çekti.

Sıla Doğu, paylaşımı sildikten sonra Dilan Polat'ın oğluyla paylaşım yapmayı tercih etti.

Kardeşi Sıla Doğu paylaşıp sildi!
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