Kardeşi Sıla Doğu paylaşıp sildi!

Geçtiğimiz hafta 9 ay yattığı cezaevinden çıkan sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Dilan Polat, tahliye edildiği günden beri sessizliğini koruyor.Polat'ın yerine ise kardeşi Sıla Doğu zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.Dilan Polat tahliye olduktan sonra villası yerine kardeşinin evinde konaklamıştı, lüks araçlara da binmemişti.SİLDİRDİLERÜnlü fenomen karar değiştirdi. Son olarak Sıla Doğu'nun paylaşımı dikkat çekti.Sıla Doğu, paylaşımı sildikten sonra Dilan Polat'ın oğluyla paylaşım yapmayı tercih etti.