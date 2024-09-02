Hande Yener'den 'kariyer' itirafı!

Hande Yener, geçtiğimiz akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Girne'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, samimi açıklamalarda bulundu."SEVGİYİ VE SICAKLIĞI HİSSEDİYORUM""Son dönemde sık sık şarkı çıkarıyorsunuz, çok yoğun bir konser temponuz var. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?" sorusunu Yener, “Ülkemizin her yerinden o sevgiyi ve sıcaklığı hissediyorum. Ben de her yere gitmeye çalışıyorum. Tüm şehirlere gidelim istiyorum. Sahnede eğlendiğimiz için çok keyifli geçiyor. Enerjimi sevgiye bağlıyorum.” diye cevapladı."BAZILARI KONUŞUR, BAZILARI YAPAR"Basın mensuplarının “Sahneye çıktığınız ilk günden itibaren hem şarkı seçimleri hem de sahne kıyafetleriniz çok eleştirildi, daha sonraki yıllarda ise bu tavrınız büyük bir beğeni topladı. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Yener, “İnsanlar zamanla alışıyor. Sıradanlığa da alışıyor, farklılığa da. Hepimizi bir kalıba sokmaya çalışıyorlar ama hepimiz farklıyız. Bazılarımız sıradanlığı, bazılarımız farklılıklarını büyütmeyi seçiyor. Ben de farklılıklarımı büyütmeyi seçtim. Tabii ki ilk yıllar çok zordu. Kendi aileniz bile kabullenmiyor ilk zamanlar. Okulda, mahallede bile hayallerinizi anlatırken ‘Nasıl şarkı çıkartacak bu?’ diyorlar. Bazıları konuşur, bazıları yapar.” diyerek esprili bir yanıt verdi."KÖTÜLÜK MODA OLAMAZ"Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç'in annesiyle olan paylaşımına gelen kötü yorumlar Hande Yener'i de sinirlendirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hande Yener, "Kötülük moda olamaz. Çok çirkin bir alışkanlık" demişti. Bu konu üzerine konuşan Yener, “Sosyal medyada saygısızlık çok fazla var. Ben öyle yorumlar okuduğumda sesimi çıkartıyorum. Annelerin ayağının altı cennet. Bütün dünyayı kendine hayran bıraktı. Başarıyı konuşalım. Biraz maneviyata, iç güzelliğe bakmamız gerekiyor.” dedi.GÖZ KAMAŞTIRDIRöportaj sonrası sahneye çıkan ve siyah kostümü ile göz kamaştıran Hande Yener, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.