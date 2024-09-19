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Serenay Sarıkaya'dan yorum!

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Mert Demir'le bir süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, kendisini bekleten sevgilisine sitem etti.

Ekleme: 19.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, yine kendilerinden konuşturmayı başardı.

Görüntülenseler de ilişkilerini gizli yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz haftalarda da peşpeşe yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Serenay Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu da paylaşmıştı. O fotoğraflara da beğeni yağmıştı.

Her attıkları adım olay olan ikiliden Mert Demir, içki bardağıyla verdiği pozunu paylaşınca Serenay Sarıkaya yorum yaptı.

"AYIP AYIP"
"Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum… Ama yağmur başladı…" yorumuyla sitem etti.
Serenay'ın bu yorumuna da kısa sürede beğeni yağdı.
Mert Demir'in annesi de Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak "İlişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler." demişti.

Serenay Sarıkaya'dan yorum!
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