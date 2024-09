Özcan Deniz, seyircisinin doktoru oldu!

Özel hayatıyla gündemden olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, en son ailesine rest çekmişti.Ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine giren Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda Güler'e de tepki göstermişti.Deniz, önceki gün KKTC'deki bir otelde konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan 52 yaşındaki sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Şu an buradaki eğlencenizi Instagram'dan paylaşıp, 'Dünya yanıyor, sen orada eğlen' ve 'Dünya umurunda değil' gibi mesajlar yazacaklardır. Kimse, 'Sen eğlenmeyeceksin de kim eğlenecek?' demez. Annem bile bazen bana kızdığında, 'Her gece gidiyorsun gazinoda eğleniyorsun' diyor. Eğlenmek bir tedavi biçimidir.Yarın bir gün bütün kazançlarınızı hastaneye yatırmak istemiyorsanız, bu gece burada hakkını verin. Emin olun bu gece güzelce eğlenin, gelecekte birçok hastalığı şu an burada tedavi etmiş olacaksınız. Bugün doktorunuz da benim. Eğlencenin inatla hakkını verin." ifadelerini kullandı.