İlayda Alişan'ın cesur kombini dikkat çekti!

Birçok popüler projede gördüğümüz güzel oyuncu İlayda Alişan, bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte.Zaman zaman sevgilisi ile sosyal medyadan paylaşımlar yapan İlayda Alişan, son olarak katıldığı bir davette 'Düğün ne zaman?' sorusuna 'Küçüğüm daha. Henüz erken.' yanıtını vermişti.Ünlü isim şimdi de sevgilisinin davetinde boy gösterdi. Geceye diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen gömlek kombini ile damga vuran İlayda Alişan'ın bu tarzına yorum yağdı.Cesur bir kombin yapan İlayda Alişan'a sosyal medyada; "Gözüm kanadı', 'Çok kötü" yorumları yapıldı.