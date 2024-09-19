Evleniyorlar!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, biten ilişkilerine şans vermiş ve yeniden görüşmeye başlamışlardı. Aşklarında ikinci baharı yaşayan Devrim Özkan ve Torreria'nın evlenecekleri öne sürüldü.Önceki gün bir arkadaşlarıyla görüntülenen aşıklar, "Nikah şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" sorusuna, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar." yanıtını vermişlerdi.Son olarak iddiaya göre; çiftin yakın bir zamanda evlenecekleri ve Lucas Torreira'nın İstanbul'da yeni bir ev arayışında olduğu öne sürülen bilgiler arasında.