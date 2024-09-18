Ünlü çift dünyaevine girdi

Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirdi.Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'de sevgilisi Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.Evlenmek için İtalya'nın romantik şehri Roma'yı tercih eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, düzenlenen sade nikah töreniyle dünyaevine girdi.Pınar Deniz, nikahta giydiği gelinliği, saçı ve sade şıklığıyla hayranları tarafından büyük beğeni topladı..İşte çiftin nikahın ilk kareler;Öte yandan şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz'e hamilelik iddiaları sorulduğunda "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." yanıtını vermişti.