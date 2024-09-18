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Sokak tarzı beğeni topladı!

Taş Kağıt Makas dizisinde Rüya karakterine hayat veren Yüsra Geyik, tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ekleme: 18.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ekranların en bilindik yüzlerinden güzel oyuncu Yüsra Geyik, Aile dizisinden sonra Taş Kağıt Makas dizisine transfer olmuştu.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Geyik, 'Her şey yolunda, keyifli bir set ortamımız var. Yakında yeni gelişmeler olabilir, şu an için bir şey söyleyemiyorum.' demişti.

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu, paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.

Nişantaşı'nda görüntülenen Geyik, sokak tarzıyla bir bakana bir daha baktırdı. ünlü isim, 90'lar stiliyle beğeni topladı. Siyah sütyen ve tayt giyerek kombinini kırmızı ayakkabıyla tamamlayan Yüsra Geyik, fit haliyle de dikkat çekti.

'YAZ BOYUNCA TATİL YAPTIM'

Snob Magazin'e konuşan ve yeni sezon heyecanı yaşadığını belirten Geyik, 'Yaz boyunca tatil yaptım. Geçtiğimiz günlerde çekime başladık. Yeni sezon heyecanı yaşıyorum. Yeni sezonun ilk bölümünü heyecanla bekliyoruz.' dedi.

Sokak tarzı beğeni topladı!
Sokak tarzı beğeni topladı!
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