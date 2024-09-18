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Pelin Akil eleştirilere cevap verdi!

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda yer alan Diyar Pelin Akil, yaş farkıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Ekleme: 18.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, yeni sezona kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle başladı.

Cem Söküt ve Pelin Akil'in ana karakterler Seyran ve Ferit'in partnerleri olarak diziye dahil oldu.

Yeni sezonun ilk bölümünde Diyar olarak karşımıza çıkan Pelin Akil, kısa sürede Yalı Çapkını fanları tarafından beğenilmedi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Kötü yorumlara maruz kalan başarılı oyuncu, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.

"YAŞI BÜYÜK ONDAN"

Yeni bir açıklama daha yapan Akil, yaş farkıyla ilgili soruya yanıt verdi. Akil, "Kötü bir şey değil. Zaten senaryoda da yaşı büyük ondan. Onu daha toparlayan düzene sokan bir hikayesi var. Sonra çok daha farklı şeyler olacak. İzleyelim görelim hep beraber." dedi.

Partneri Mert Ramazan Demir için de "Gayet tatlı, çok güzel, iletişime açık. Oyunculuk anlamında da birbirimize pas verdiğimiz bir oyunculuk ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.
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