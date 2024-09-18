Cezaevi günlerini anlattı

Sosyal medya hesabından kendisini destekleyenlere teşekkür eden Dilan Polat, cezaevi sürecinde neler yaşadığını da paylaştı.

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat, geçtiğimiz ay tahliye edildi.



MASAK raporunda para ticaretiyle ilişkisi olmadığı ve sadece reklam yüzü olduğu öğürenilen Polat'ın tahliyesinin ardından eşi de serbest kaldı.



Engin Polat'ı karşılamaya giden Dilan Polat, sosyal medya orucuna girdiğini ve paylaşım yapmayacağını söyledi.



Ancak Polat, daha fazla dayanamadı...



SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR



ilan Polat, eşi Engin Polat'ın da tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada hesabından takipçilerine teşekkür etti. Polat paylaşımında, "Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için, binlerce mesajlar. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Ama, hani böyle bir anda da olmuyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim.



CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI



Dilan Polat yine sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, hayranlarını çok sorduğundan bahsederek cezaevinde yaşadıklarını anlattı.