Mert Ramazan Demir bunu da yaptı!

Hem oyunculuk hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Razaman Demir'in sosyal medyada paylaştığı gönderide ellerindeki yaralar dikkat çekti.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Ferit Korhan' rolü ile yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, hem oyunculuk hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir 4,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında, 'Birinci kattan camdan atladım' açıklaması ile selife pozunu paylaştı.Demir'in ellerinde yer alan yara izleri merak edildi.