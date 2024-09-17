Kıvanç Tatlıtuğ estetik mi yaptırdı?

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe ile magazin dünyasının dikkat çeken ünlü isimlerinden.Geçtiğimiz haftalarda 2 yaşındaki oğullarının yüzünü sır gibi saklayan ünlü çiftten bir ilk gelmişti. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.YÜZÜ DEĞİŞTİ İDDİASIKıvanç Tatlıtuğ, şimdi ise reklam yüzü olduğu markanın yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ’un yüzündeki büyük değişim ise hayranlarının gözünden kaçmadı.KIVANÇ'IN YÜZÜ OLAY OLDUOyuncunun yüzündeki değişim sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi estetik, kimi de photoshop olduğunu iddia etti. Bir kesim de yakışıklı oyuncunun göz kapaklarını aldırdığı iddiasını ortaya attı.