Kıvanç Tatlıtuğ estetik mi yaptırdı?
Reklam yüzü olduğu firmanın yeni sezon tanıtımı için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzündeki büyük değişim hayranlarının gözünden kaçmadı.
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe ile magazin dünyasının dikkat çeken ünlü isimlerinden.
Geçtiğimiz haftalarda 2 yaşındaki oğullarının yüzünü sır gibi saklayan ünlü çiftten bir ilk gelmişti. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
YÜZÜ DEĞİŞTİ İDDİASI
Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi ise reklam yüzü olduğu markanın yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ’un yüzündeki büyük değişim ise hayranlarının gözünden kaçmadı.
KIVANÇ'IN YÜZÜ OLAY OLDU
Oyuncunun yüzündeki değişim sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi estetik, kimi de photoshop olduğunu iddia etti. Bir kesim de yakışıklı oyuncunun göz kapaklarını aldırdığı iddiasını ortaya attı.
Geçtiğimiz haftalarda 2 yaşındaki oğullarının yüzünü sır gibi saklayan ünlü çiftten bir ilk gelmişti. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
YÜZÜ DEĞİŞTİ İDDİASI
Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi ise reklam yüzü olduğu markanın yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ’un yüzündeki büyük değişim ise hayranlarının gözünden kaçmadı.
KIVANÇ'IN YÜZÜ OLAY OLDU
Oyuncunun yüzündeki değişim sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi estetik, kimi de photoshop olduğunu iddia etti. Bir kesim de yakışıklı oyuncunun göz kapaklarını aldırdığı iddiasını ortaya attı.