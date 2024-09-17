Hazal Kaya zayıflama sırrını açıkladı

2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşan ünlü çiftten Hazal Kaya, şimdilerde yaptığı imaj değişiklikleri ve verdiği kilolar ile gündemden düşmüyor.Fit hali ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya, Edis konserinde ortaya çıktı.Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, nasıl bu kadar zayıfladığını açıkladı.Tiroit ve şeker problemi olduğunu söyleyen Kaya, 'Sağlığım için elimden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim.' açıklamasını yaptı.