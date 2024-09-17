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Hazal Kaya zayıflama sırrını açıkladı

İki çocuk annesi Hazal Kaya, yıllar sonra istediği kiloya kavuştu. Kaya, önceki akşam Edis konserinde görüntülendi. Kaya verdiği kiloların sırrını açık açık anlattı.

Ekleme: 17.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşan ünlü çiftten Hazal Kaya, şimdilerde yaptığı imaj değişiklikleri ve verdiği kilolar ile gündemden düşmüyor.

EDİS KONSERİNDE

Fit hali ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya, Edis konserinde ortaya çıktı.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, nasıl bu kadar zayıfladığını açıkladı.

"SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİM"

Tiroit ve şeker problemi olduğunu söyleyen Kaya, 'Sağlığım için elimden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim.' açıklamasını yaptı.

Hazal Kaya zayıflama sırrını açıkladı
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