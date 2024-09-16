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Pınar Altuğ o eleştirilere isyan etti!

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen olmuştu. Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. 1994'te güzellik kraliçesi seçilen Pınar Altuğ, Bilgen'e gelen eleştirilere karşı tepki gösterdi.

Ekleme: 16.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının finalinde 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olabilmek için yarışmıştı.

Jüri; Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşmuştu.

TÜRKİYE GÜZELİ: İDİL BİLGEN

20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçilen isim İdil Bilgen olmuştu. .80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi.

Pınar Altuğ o eleştirilere isyan etti!

YORUMLARA KAPATTI

Sosyal medyanın gündemi yeni güzellik kraliçesi olurken; yapılan kötü yorumlara dayanamayan Bilgen, Instagram hesabını yorumları kapattı. Bilgen gelen eleştiriler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Günlerdir 24 yaşındaki İdil Bilgen'e yapılan yorumlar hakkında bu sefer de 1994 yılında Miss Turkey birincisi olan Pınar Altuğ konuştu.

İdil Bilgen'i paylaşan Altuğ şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gündür olan biteni hayretle izliyorum. Seneler sonra tekrar Miss Turkey sahnesinde bu sefer sunucu olmanın keyfini çıkartırken, gencecik pırıl pırıl bir kız için yazılabilenlere inanamıyorum. Evet güzellik görecelidir, benim beğendiğimi başkası beğenmeyebilir ama bu kimseye hakaret etme hakkı vermez kaldı ki orda uygun görülüp jüri koltuğuna oturtulmuş kıymetli isimler var onların ortak kararı da bu. Hayalleri, hedefleri olan kendini müthiş yetiştirmiş biri İdil Birgen, Miss World de bizi çok iyi temsil edeceğine, Türk Kadınının ne kadar özel olduğunu herkese kanıtlayacağına eminim, yolu açık olsun.

Pınar Altuğ o eleştirilere isyan etti!



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