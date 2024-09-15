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Özgü Namal'dan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarım bana şifa veriyor

Özgü Namal, yüzü olduğu markanın Kuruçeşme’de gerçekleşen lansmanında samimi açıklamalarda bulundu. Namal, çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekleme: 15.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Fenomen dizi Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda yoktu.

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı.

Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara dönme kararı aldı.

SORULARI YANITLADI
Özgü Namal, yüzü olduğu markanın etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOCUKLARIM BANA ŞİFA VERİYOR"
Yaz ayının kendisi için güzel geçtiğini ve bol bol dinlendiğini söyleyen Özgü Namal şunları söyledi:
Yoğun bir sezondan çıktım. Sonrasında Almanya'da sinema filmi çektim. Çocuklarımla ilgilendim. Çocuklarla olmak şifa veriyor, ruhumu temizleyip, arındırıyor. Güzel bir yaz geçirdim, çocuklar her geçen gün büyüyor ve her gün yeni insanlar oluyorlar. Ben de büyük bir keyifle onların yolculuklarına şahitlik ediyorum.

Özgü Namal'dan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarım bana şifa veriyor

İKİ ÇOCUĞU VAR
Özgü Namal'ın Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu var.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın 2014'te evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020'de yaşamını yitirmişti.

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