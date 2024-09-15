İrem Helvacıoğlu aşka geldi!

ATV ekranlarının yeni dizisi 'Karadut'un baş rol oyuncularından İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Ural Kaspar ile yollarını ayırmıştı.Evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı alan oyuncu Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurdu.Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı kareye "Ben aşırı seviyorum" notunu düşmüştü. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten İrem Helvacıoğlu, yine aşka geldi.Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Ural Kaspar'a aşkını ilan etti. Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşK, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düştü.