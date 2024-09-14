'Projemiz Türk malı'

Ünlü oyuncu Özgü Namal yıllar sonra Kızıl Goncalar dizisiyle setlere döndü. Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar hakkında konuşan Özgü Namal, övgü dolu sözlerle projesinden bahsetti.Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, merakla beklenen fenomen dizisi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özgü Namal, "Kızıl Goncalar'ın Necati Şahin imzalı senaryosu için "Yüzde 100 yerli ve Türk malı. Devşirme ya da hırsızlık yapmıyoruz." şeklinde konuştu.Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bir kesim Özgü Namal'ı eleştirse de bazıları da haklı buldu.