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Genç kalma sırrını paylaştı

58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry adeta 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor. Güzellik sırrını paylaşan Halle Berry samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 14.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projeler ile Hollywood'un yıldızı olan Halle Berry, verdiği son röportajda formunu ve güzelliğini nasıl koruduğunu anlattı.

Halle Berry, Berry, "Yaş, doğduğumuzda bize yapıştırılan bir sayıdır. Şu anda zirvede olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı.

Berry, uzun yaşam rejiminin vitamin ve takviyelerden oluşan bir kokteyl içerdiğini söyledi. 'Catwoman' filmi yıldızı, Selena Gomez gibi yıldızların da hayranı olduğu ısı terapisine gidiyor, ihtiyacına göre sıcak ve soğuk tedavilerden yararlanıyor.

Berry, egzersizi günlük rutininin bir parçası haline getirdiğini söyleyerek, spor dallarında eğitimini de sıklıkla oyunculuktaki rollerine göre belirlediğini anlattı.

Genç kalma sırrını paylaştı
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