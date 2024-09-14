Genç kalma sırrını paylaştı

Rol aldığı projeler ile Hollywood'un yıldızı olan Halle Berry, verdiği son röportajda formunu ve güzelliğini nasıl koruduğunu anlattı.Halle Berry, Berry, "Yaş, doğduğumuzda bize yapıştırılan bir sayıdır. Şu anda zirvede olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı.Berry, uzun yaşam rejiminin vitamin ve takviyelerden oluşan bir kokteyl içerdiğini söyledi. 'Catwoman' filmi yıldızı, Selena Gomez gibi yıldızların da hayranı olduğu ısı terapisine gidiyor, ihtiyacına göre sıcak ve soğuk tedavilerden yararlanıyor.Berry, egzersizi günlük rutininin bir parçası haline getirdiğini söyleyerek, spor dallarında eğitimini de sıklıkla oyunculuktaki rollerine göre belirlediğini anlattı.