Eşinden moral sürprizi

Pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, iki aylık bebeğini geçtiğimiz günlerde kaybetmesi ile büyük üzüntü yaşadı.33 yaşına giren Ece Seçkin, önceki gece bir mekanda doğum gününü kutladı. Gazeteciler ile sohbet eden Seçkin, şunları söyledi:"Benim haberim yoktu. Eşim Çağrı bana da sürpriz yaptı. Bu kadar kalabalık bir ortam beklemiyordum. 5-6 kişilik bir yemek olur diye düşünmüştüm ama bayağı kişi var burada. Düğün gibi geldi ilk başta. Başak burcu olduğum için sürpriz sevmem aslında ama bu sürprizi çok sevdim. Çok özlediğim ve uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım burada.Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Tadını çıkara çıkara yaşıyorum. Bir sürü sevenlerimle hayranlarımla güzel bir doğum günü. Biraz zor bir yaş geçirdim aslında, benim için kötü bir yaş oldu. Bu kötü seneyi geride bırakıp, yepyeni bir hayatın başlangıcı olarak başlıyorum bu yaşıma."