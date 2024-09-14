  • USD: 33,82 - 33,88
  • EURO: 37,50 - 37,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eşinden moral sürprizi

Geçtiğimiz günlerde iki aylık bebeğini kaybeden Ece Seçkin'e eşi Çağrı Terlemez'den jest geldi. Sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Çağrı Terlemez, Ece Seçkin'i mutlu etti.

Ekleme: 14.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, iki aylık bebeğini geçtiğimiz günlerde kaybetmesi ile büyük üzüntü yaşadı.

33 yaşına giren Ece Seçkin, önceki gece bir mekanda doğum gününü kutladı. Gazeteciler ile sohbet eden Seçkin, şunları söyledi:

"Benim haberim yoktu. Eşim Çağrı bana da sürpriz yaptı. Bu kadar kalabalık bir ortam beklemiyordum. 5-6 kişilik bir yemek olur diye düşünmüştüm ama bayağı kişi var burada. Düğün gibi geldi ilk başta. Başak burcu olduğum için sürpriz sevmem aslında ama bu sürprizi çok sevdim. Çok özlediğim ve uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım burada.

Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Tadını çıkara çıkara yaşıyorum. Bir sürü sevenlerimle hayranlarımla güzel bir doğum günü. Biraz zor bir yaş geçirdim aslında, benim için kötü bir yaş oldu. Bu kötü seneyi geride bırakıp, yepyeni bir hayatın başlangıcı olarak başlıyorum bu yaşıma."

pEşinden moral sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İyi Parti'de ayrılık rüzgarları esiyor! Toplu şekilde istifa ettiler
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kömürhan Köprüsü Dünya’nın en iyisi!
İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor! İşte cenaze töreninde tüm detaylar…
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bini aştı
MİT ve emniyetten başarılı operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırısının planlayıcı yakalandı
İsrail'den yine vahşet! Sivilleri hedef aldılar
Yavaş '5 yılda 10 bin adet' sözü vermişti... 6 yılda sadece 418 konut!
Sahte ilanlar tarih oluyor! 70 bin emlakçı belgesini aldı: Yarın başlıyor
Tutuklu amcanın eşi Melek Güran yalanları deşifre etti! 'İkna etmeye çalıştım beni dinlemedi
New York'ta yatırım zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ’ye operasyon
Jahrein olarak bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'a tutuklama kararı! Müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık adı altında 'Türkiye' düşmanlığı yapılıyor
Soruşturmanın ardından serbest bırakıldı! Baba Arif Güran ilk kez konuştu: Kim olursa olsun devlet çıkartacak
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul hariç her yerde! İmamoğlu nerenin başkanı olduğunu unuttu
Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri, ülkemizin en büyük marka projelerinden biri haline geldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam arayışları: Yeni araç ekimde yola çıkıyor

Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam arayışları: Yeni araç ekimde yola çıkıyor

Dünyada bir tane daha yok: Yapımı 7 ay sürdü, fiyatı 70 bin TL

Dünyada bir tane daha yok: Yapımı 7 ay sürdü, fiyatı 70 bin TL

İslam Memiş açıkladı! Gram altın alınır mı?

İslam Memiş açıkladı! Gram altın alınır mı?

Alışveriş fişini almayanlar dikkat! Artık cezası var...

Alışveriş fişini almayanlar dikkat! Artık cezası var...

Netflix iPhone desteğini sonlandırıyor! O cihazlar artık kullanmayacak...

Netflix iPhone desteğini sonlandırıyor! O cihazlar artık kullanmayacak...