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Afiş krizi büyüdü

Kaan Taşener, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin afişinin yayınlanmasının ardından tepki verdi. Afişte yer almadığı için ateş püsküren Kaan Taşener, "Karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur" dedi. Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı paylaşımının ardından hesabını sildi.

Ekleme: 14.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonu ile ekrana getirildi. Kaan Taşener, yeni bölüm öncesi yayınlanan afişte yeni gelen oyunculardan sadece Şebnem Bozoklu'nun yer aldığını görünce küplere bindi.

Afiş krizi büyüdü

KAAN TAŞENER ÖNCE İSYAN ETTİ SONRA HESABINI SİLDİ

Kaan Taşaner, afişin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?" Kaan Taşaner sitem dolu paylaşımın ardından Instagram hesabını sildi.

Afiş krizi büyüdü
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