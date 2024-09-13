Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu?

Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir uzun süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez sosyal medya hesabında Demir ile paylaşım yapan Sarıkaya, evlilik iddiaları hakkında açıklama yaptı.2. Sayfa'ya konuşan Sarıkaya, ilişkisine dair yöneltilen bir soru üzerine “Her şey yolunda. Gayet iyi. Teşekkür ederim” dedi.Evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulan oyuncu "Bunlar için çok erken sorular” yanıtını verdi.Serenay Sarıkaya da aylar önce reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak "İlişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler." demişti.