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Hayranından şoke eden hareket

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapan Funda Arar hayranı bir genç, traktörüyle tarlasına Funda Arar'ın ismini yazdı.

Ekleme: 13.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konserde Funda Arar'a büyük hayranlık beslemeye başladı. Arar ile birkaç kez de yan yana gelip fotoğraf çektirme şansı bulan Şahin, son olarak da tarlayı traktörle sürüp Funda Arar'ın ismini yazdı.

Tarlaya yazdığı yazıyı yazmanın kolay bir iş olmadığını ve 1 gün tarlada çalıştığını belirten Atakan Şahin, "Çiftçilikle uğraşıyoruz. Funda Arar'ın şarkılarıyla büyüdük, yaklaşık 10 yıldır hayranı olduk. Bendeki bu hayranlık, bugünlere kadar geldi. Hayranlığım, 2015 yılında Funda Arar'ın Serik'te bir konseri olmuştu, orada başladı. Konser verdiği yerlere gidiyordum. Daha sonra bu hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp farkındalık oluşturmak istedim. Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş. Beğenen beğenmeyenden Allah razı olsun. Funda Arar'a bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek. Tamamen kendi traktörümle ve ekipmanlarımla yazmam 1 günümü aldı. Önce krokisini çıkardık ve ona göre planladık. Traktörün pulluk kısmıyla yazdım, tanıdığım fotoğrafçı arkadaşım da dronla çekim yaptı ve ortaya güzel bir şey çıktı. Funda Arar'a ve ailesine buradan sağlıklı uzun ömür diliyorum. Ekip arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın izni ile bu hayranlığım bir ömür devam edecek" şeklinde konuştu.

Hayranından şoke eden hareket

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