Berfu Yenenler'den dikkat çeken açıklama

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in fenomen eşi iki çocuk annesi Berfu Yenenler, Miss Turkey'nin bu yıl düzenlenen organizasyonunda jüri koltuğunda oturdu.20 genç kızın dereceye girmek için mücadele ettiği Miss Turkey 2024 final gecesinde; 24 yaşında ve 1.80 boyundaki İdil Bilgen, Türkiye’nin en güzel kızı seçildi.Ünlü isim, geceye 30 saattir hazırlandığını, bunun için otelde oda tuttuğunu ama yine de son dakikada yetişebildiğinden gülerek anlattı:Çok güzel bir kültür bu yarışma, bunun devam etmesi ve buna eşlik etmem beni mutlu ediyor. Bu geceye 30 saattir hazırlanıyorum. Otelde hazırlanmaya karar verdim. Çok tembel olduğum için rahat rahat hazırlanırken baktım ki geç kalıyorum, koşa koşa buraya geldim.Tescilli güzel, sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle zaman zaman tepki çekmesiyle ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı:Herkes hem seviliyor, hem de sevilmiyor. Düşünce biriyle ilgili nötrse, hiçbir fikri yoksa o kişi bu sektörde var olamaz. Umarım bunu başlık yapmazsın. Biriyle ilgili fikrin ya pozitiftir ya da negatiftir. Nötr olan kimse bu sektörde var olamaz.