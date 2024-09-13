3. kez anne oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B. üçüncü kez anne oldu. Çocuğunu kucağına alan Cardi B., yapmış olduğu paylaşımda "en güzel şey" ifadesini kullandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B., anne olma sevincini bir kez daha yaşadı. Cardi B, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olacağını, şu sözlerle duyurmuştu:
"Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!"
CARDI B. ANNE OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 31 yaşındaki yıldız şarkıcı, üçüncü kez anne olduğunu takipçileriyle paylaştı.
Hastaneden fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı karelerine "En güzel şey" cümlesini eklemeyi de ihmal etmedi.
"Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!"
CARDI B. ANNE OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 31 yaşındaki yıldız şarkıcı, üçüncü kez anne olduğunu takipçileriyle paylaştı.
Hastaneden fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı karelerine "En güzel şey" cümlesini eklemeyi de ihmal etmedi.