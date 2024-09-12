Son hali görenleri üzdü

'Ankaralı Turgut' sahne adıyla bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Sağlık sorunları yaşayan ve zor günler geçiren ünlü isim, Atv'de yaşadıklarını anlattı. Son hali sevenlerini üzen Ankaralı Turgut, "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim." dedi.Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim, akıllı ilaca ihtiyaç duyduğunu ancak maddi durumunun el vermediğini söyledi.Şarkıcı "İlacı almak için biraz sıkıştık. Çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede ben. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır, trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor." dedi.Ankaralı Turgut türkülerinin yabancı filmlerde izinsiz kullanılmasına da isyan etti ve telif ödenmemesinden rahatsız olduğunu söyledi. Ankaralı Turgut "Davalarımı açtım ben, sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Gönül kırgınlığım var." dedi.