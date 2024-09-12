'Şöhret bir hapishane gibi'

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, GQ dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. "Mükemmeliyetçi" olarak görülen kişilik özelliğinin bir "yük" olup olmadığı sorulan Beyonce, "Hikaye anlatımına, büyümeye ve kaliteye odaklanıyorum. Mükemmeliyetçiliğe odaklanmıyorum. Gelişime, yeniliğe ve algıyı değiştirmeye odaklanıyorum" cevabını verdi."Bazen hapishane gibi hissettiren şey ise şöhret" diyen Beyonce, "Yani beni kırmızı halılarda görmediğinizde ve paylaşacak sanatım olana kadar ortadan kaybolduğumda, işte bunun neden bu" ifadesini kullandı.Beyonce, dünyanın en ünlü insanlarından biri olmasına rağmen kendisi ve ailesi için normal bir yaşam sürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.