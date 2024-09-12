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'Şöhret bir hapishane gibi'

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce bir dergi için özel açıklamalarda bulundu. "Şöhret" ile ilgili konuşan Beyonce, "Bir hapishane gibi" şeklinde konuştu.

Ekleme: 12.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
43 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, GQ dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. "Mükemmeliyetçi" olarak görülen kişilik özelliğinin bir "yük" olup olmadığı sorulan Beyonce, "Hikaye anlatımına, büyümeye ve kaliteye odaklanıyorum. Mükemmeliyetçiliğe odaklanmıyorum. Gelişime, yeniliğe ve algıyı değiştirmeye odaklanıyorum" cevabını verdi.

"HAPİSHANE GİBİ HİSSETTİREN ŞEY İSE ŞÖHRET"

"Bazen hapishane gibi hissettiren şey ise şöhret" diyen Beyonce, "Yani beni kırmızı halılarda görmediğinizde ve paylaşacak sanatım olana kadar ortadan kaybolduğumda, işte bunun neden bu" ifadesini kullandı.

Beyonce, dünyanın en ünlü insanlarından biri olmasına rağmen kendisi ve ailesi için normal bir yaşam sürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

'Şöhret bir hapishane gibi'
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