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Milano pozları

Anne olacak olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül Milano'ya gitti. Milano sokaklarında poz veren Neslihan Atagül o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 12.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül geçtiğimiz Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Bebek haberinin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hayranları büyük mutluluk yaşadı.

"BEN YEMEK YERKEN BİR ŞEYLER PİŞİYOR"

Neslihan Atagül, son olarak sosyal medya hesabında İtalya'nın Milano sokaklarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Neslihan Atagül; "Ben yemek yerken bir şeyler pişiyor" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Atagül'ün pozları takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o pozlar;

Milano pozları

Milano pozları

Milano pozları
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