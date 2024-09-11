Murat Dalkılıç'tan kötü haber!

Murat Dalkılıç aşkta aradığı mutluluğu yine bulamadı. Tam 2 yıldır şarkıcı Edda Dora ile görüşen Murat Dalkılıç, sevgilisinden ayrıldı. Edda Dora, sosyal medya hesabından İngiltere'ye döndüğünü paylaştı.Murat Dalkılıç da sosyal medya paylaşımında, "Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun" ifadesini kullandı. Birbirlerine aşık olduklarını daha önce beyan eden iki isim de birbirlerini takipten çıkmadılar ancak beraber olan fotoğraflarını sildiler.Dövme dahi yaptıran iki isimden Edda Dora'nın kırmızı, Murat Dalkılıç'ın ise siyah renkli koi balığını dövme yaptırdıkları görülmüştü.