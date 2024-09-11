Mert Öcal'ın düğün tarihi belli oldu!

Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu, düğün için gün sayıyor.Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde 'Çok heyecanlıyım, düğün hazırlıkları hızla devam ediyor. Her şeyin kusursuz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz stresli ama bu tatlı bir heyecan" demişti.Düğünün detaylarına değinen Öcal, "Küçük bir organizasyon olacak, sadece en yakınlarımızla kutlayacağız. Hayatımın en önemli anlarından birine adım atmak üzereyim, bu yüzden çok mutluyum" sözleriyle duygularını dile getirmişti.MagazinBurada'nın haberine göre Mert Öcal ile Sude Burcu, 29 Eylül'de nikâh masasına oturacak. Geçtiğimiz akşam Pınar Deniz'in yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Öcal, düğün tarihiyle ilgili şöyle konuştu:Düğün 29 Eylül'de. Benim doğum günüm. 2 sene önce Sude'ye evlilik teklifini de doğum günümde etmiştim. Artık doğum günüm her evlilik yıl dönümünde kaynayacak kutlanmayacak artık jeton biraz geç düştü ama artık idare edeceğiz.