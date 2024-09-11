  • USD: 33,94 - 34,00
  • EURO: 37,48 - 37,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mert Öcal'ın düğün tarihi belli oldu!

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun hayranlarına müjde… Oyuncu Mert Öcal ile Sude Burcu, yarıştıkları 'Survivor All Star 2022'de aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 1.5 yıl önce İzmir'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun evlilik tarihi belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekleme: 11.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu, düğün için gün sayıyor.
Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde 'Çok heyecanlıyım, düğün hazırlıkları hızla devam ediyor. Her şeyin kusursuz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz stresli ama bu tatlı bir heyecan" demişti.

"KÜÇÜK BİR ORGANİZASYON OLACAK"
Düğünün detaylarına değinen Öcal, "Küçük bir organizasyon olacak, sadece en yakınlarımızla kutlayacağız. Hayatımın en önemli anlarından birine adım atmak üzereyim, bu yüzden çok mutluyum" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

"BENİM DOĞUM GÜNÜM"
MagazinBurada'nın haberine göre Mert Öcal ile Sude Burcu, 29 Eylül'de nikâh masasına oturacak. Geçtiğimiz akşam Pınar Deniz'in yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Öcal, düğün tarihiyle ilgili şöyle konuştu:
Düğün 29 Eylül'de. Benim doğum günüm. 2 sene önce Sude'ye evlilik teklifini de doğum günümde etmiştim. Artık doğum günüm her evlilik yıl dönümünde kaynayacak kutlanmayacak artık jeton biraz geç düştü ama artık idare edeceğiz.

Mert Öcal'ın düğün tarihi belli oldu!


Ömer Çelik'ten açıklamalar
İzmir'i sağanak vurdu: Menderes'te yol çöktü bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış mesajı: Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi
Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 emekli oldu
Osman Gökçek'ten Ali Mahir Başarır ve İmamoğlu'na sert tepki! 'Terörist Öcalan’ın askerleri kartondan Atatürkçü CHP’lilere ayar veriyor'
İzmir'de bu da oldu! Bir araç çöken yolun içine düştü
İstanbul'dan kötü kokular yükseliyor: Haliç'in kıyıları çöplüğe döndü
Bakan Şimşek açıkladı: Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Kalkınma Yolu “enerji yolu” olacak! 3 ayaklı enerji stratejisi: Yıllık 50 milyar dolar
Kendini eleştiren CHP'lilere Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Ben de aktif siyasetin içerisindeyim!
Orta Doğu’da kırmızı alarm! Ateş hattı büyüyor
Ak Parti tam kadro sahada! Kongre süreci resmen başladı
ABD füzeleriyle çadır katliamı: 45 kişi öldü
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 ilde Siberağ operasyonu
Başıboş köpekler arabayı parçaladı! CHP'li belediye bütçemiz yok dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Ali Yerlikaya'dan açıklamalar
İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran soruşturması hakkında açıklama
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

Araç muayenesinde değişiklik: Artık tarihe karışıyor!

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'