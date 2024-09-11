Barıştılar mı?

Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.Boşanmayı açıkladığı günden beri gündemden düşmeyen Nara, ayrılığı Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu ve 'aile olarak kalacaklarının' altını çizmişti.Uzun süredir yan yana gözükmeyen çifti, Icardi'nin sakatlığı buluşturdu. Evliliklerinde kriz olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, ülkeleri Arjantin'de bir araya geldi.Icardi'nin River Plate antrenman merkezindeki görüntüleri Arjantin basınınında gündem oldu.Elde edilen bilgiye göre Icardi, Wanda Nara'nın Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez'in tesislerde oynanan maçını izlemeye geldi.