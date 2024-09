Reshad Strik'e duygusal sözler

Gamze Özçelik ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile yakın zaman önce evlenmişti. Yardım derneği üzerinden çalışmalarına devam eden Gamze Özçelik'ten yeni bir paylaşım geldi.Şimdilerde Afganistan'da olan çiftten Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'e teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.Özçelik paylaşımında eşi için, "Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden eşini yalnız bırakmayan kocam... Thank u for being the best! Thank u for being my lifa! (En iyisi olduğun için teşekkür ederim! Hayatım olduğun için teşekkür ederim!)" yorumunda bulundu.