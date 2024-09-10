Herkes Karadenizli sanıyordu!

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Ancak Oktay Kaynarca'nın mavi gözlerine aldanıp Karadenizli olduğunu sananlar büyük ters köşe yaşadı. İşte herkesin Karadenizli sandığı Oktay Kaynarca'nın memleketi...