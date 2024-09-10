Herkes Karadenizli sanıyordu!
ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Ancak Oktay Kaynarca'nın mavi gözlerine aldanıp Karadenizli olduğunu sananlar büyük ters köşe yaşadı. İşte herkesin Karadenizli sandığı Oktay Kaynarca'nın memleketi...
Ekranların yakışıklı yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Para ödülü dağıtmaya doymayan Kim Miyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi.
Ancak ünlü isim hakkında en şaşırtan gerçek memleketi oldu.
Kaynarca, Baba tarafından Malatya Hekimhan Güzelyurtludur.
Para ödülü dağıtmaya doymayan Kim Miyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi.
Ancak ünlü isim hakkında en şaşırtan gerçek memleketi oldu.
Kaynarca, Baba tarafından Malatya Hekimhan Güzelyurtludur.