Düğün kareleri göz kamaştırdı

Selena dizisinin Selin'i olarak tanınan ve oyunculuğu bıraktıktan sonra sırra kadem basan Cansu Demirci, mutluluğa evet dedi. Türkiye'ye dönüp evlenen Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci'nin düğününden özel kareler de hayran bıraktı.

Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. Yurt dışında yaşayan Cansu Demirci, dün İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından yakın dostlarıyla bir yemek de organize eden Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, değişmeyen görüntüsüyle dikkati çekti. Sosyal medya kullanmayan Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sade gelinliğiyle de beğeni topladı.SELENA DİZİSİNDEN ROL ARKADAŞLARI DÜĞÜNDE YOKTUSelena dizisinde kız kardeşi oynadığı Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un düğüne ait görüntülerde yer almamaları ayrıca dikkati çekti.