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Vedat Milor trafik kazası geçirdi!

Ünlü gurme ve yemek yazarı Vedat Milor, Beyoğlu'nda kaza yaptı. Milor'un da içinde bulunduğu araç, başka bir otomobille çarpıştı. Milor sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi" dedi.

Ekleme: 1.09.2024 - 18:49 Güncelleme: 1.09.2024 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde bir otomobille çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken Milor sosyal medyada yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğunu duyurdu.

"EMNİYET KEMERİ TAKMASAM..."
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.


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