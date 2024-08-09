Yediği yemeğin fiyatı dudak uçuklattı!

YouTube'da yayınladığı videolarla ünlenen fenomen Duygu Özaslan, şu sıralar eşiyle tatil yapıtı.Sosyal medyadan kazandığı parayla zaman zaman gündeme gelen fenomen tatil için pahalılığıyla konuşulan Bodrum'u tercih etti. Bodrum'daki fiyatlara dair açıklamalarda bulunan fenomen, bir lahmacuna verdiği parayı açıkladı.Duygu Özaslan "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te evlenmişti