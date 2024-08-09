Ünlü oyuncu bakın kiminle görüldü...
Uzun zamandır ilişki detoksu yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, son verdiği röportajda da sevgili kriterlerini açıklamıştı. Hızlı bir erkek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, iş insanı Esat Kocadağ ile bir mekanda saatlerce eğlendi.
Son zamanlarda Şahane Hayatım dizisindeki başarısı ile dikkat çeken Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğiyle de en beğenilen oyunculardan.
Geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sevgili kriterini açıklayan Nesrin Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu söylemişti.
HIZLI ERKEK ARIYORDU
"En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum." diyen Cavadzade'nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
YENİ SEVGİLİSİ İŞ İNSANI
Güzel oyuncu, aradığı hızlı erkeği sonunda buldu. Cevadzade, dün akşam ünlü bir mekanda bir kahve zincirinin kurucusu iş insanı Esat Kocadağ ile dans edip eğlendi.
ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ
Samimi hareketleri dikkat çeken ünlü ismin, mutluluktan çılgınlar gibi dans etmesi gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sevgili kriterini açıklayan Nesrin Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu söylemişti.
HIZLI ERKEK ARIYORDU
"En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum." diyen Cavadzade'nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
YENİ SEVGİLİSİ İŞ İNSANI
Güzel oyuncu, aradığı hızlı erkeği sonunda buldu. Cevadzade, dün akşam ünlü bir mekanda bir kahve zincirinin kurucusu iş insanı Esat Kocadağ ile dans edip eğlendi.
ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ
Samimi hareketleri dikkat çeken ünlü ismin, mutluluktan çılgınlar gibi dans etmesi gözlerden kaçmadı.