Ünlü oyuncu bakın kiminle görüldü...

Son zamanlarda Şahane Hayatım dizisindeki başarısı ile dikkat çeken Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğiyle de en beğenilen oyunculardan.Geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sevgili kriterini açıklayan Nesrin Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu söylemişti."En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum." diyen Cavadzade'nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.Güzel oyuncu, aradığı hızlı erkeği sonunda buldu. Cevadzade, dün akşam ünlü bir mekanda bir kahve zincirinin kurucusu iş insanı Esat Kocadağ ile dans edip eğlendi.Samimi hareketleri dikkat çeken ünlü ismin, mutluluktan çılgınlar gibi dans etmesi gözlerden kaçmadı.