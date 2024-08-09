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Sinema ve TV sektöründen acı haber! Peker Açıkalın...

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın geçirdiği beyin kanması nedeniyle konuşma yetisini kaybetti.

Ekleme: 9.08.2024 - 13:49 Güncelleme: 9.08.2024 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Sinema ve TV sektöründen acı haber...

Ünlü tiyatro oyuncusu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi.

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Açıkalın'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Bir dizi ameliyat geçireceği belirtilen Açıkalın'ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildi.

Ünlü oyuncu 2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

EFSANE KARAKTERLER: GAFFUR, BAHATTİN, PSİKO...

Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe gibi TV dizilerinde hayat verdiği karakterlerle izleyiciye ulaşan Açıkalın, sinemada ise Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler serilerinde canlandırdığı Bahattin ve Psiko karakterlerinin repliklerini tüm sinemaseverlere ezberletti.

Sinema ve TV sektöründen acı haber! Peker Açıkalın...
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