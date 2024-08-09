Sinan Akçıl'dan Tarkan'a gönderme!

Sinan Akçıl, Manisa’da bir AVM'nin açılışında sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.önceki gün Samsum'da verdiği konserde terini sildiği havluyu seyircilere atan Tarkan’a göndermede bulunan Akçıl, "Ben size terimi sildiğim havluyu atarak saygısızlık yapmam, ben size çiçek atarım” dedi.Elindeki çiçekleri alanı dolduran kalabalığa fırlatan şarkıcı, bu hareketiyle büyük alkış topladı.Sinan Akçıl, sosyal medyaya dair çarpıcı bir açıklama da yaptı: Instagram kapatıldı, olsun bekleyeceğiz. Keşke Instagram yerine Tiktok kapatılsaydı.Ünlü şarkıcı, Paris Olimpiyatları'nda ekipman kullanmadan yaptığı başarılı atışla büyük bir başarı elde eden ve dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç’e sahnede anlamlı bir jest yaptı. Akçıl, Dikeç’in büyük yankı uyandıran pozunu sahnede taklit etti. Seyirciler, bu jesti alkış yağmuruna tuttu.