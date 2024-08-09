Sinan Akçıl'dan Tarkan'a gönderme!
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, "Terim mis gibi kokuyor" dedikten sonra terini sildiği havluyu hayranlarına atmıştı. Manisa’da konser veren Sinan Akçıl, Megastar'ın bu hareketini diline doladı.
Sinan Akçıl, Manisa’da bir AVM'nin açılışında sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TERİMİ SİLDİĞİM HAVLUYU ATARAK SAYGISILZIK YAPMAM"
önceki gün Samsum'da verdiği konserde terini sildiği havluyu seyircilere atan Tarkan’a göndermede bulunan Akçıl, "Ben size terimi sildiğim havluyu atarak saygısızlık yapmam, ben size çiçek atarım” dedi.
Elindeki çiçekleri alanı dolduran kalabalığa fırlatan şarkıcı, bu hareketiyle büyük alkış topladı.
"KEŞKE TİKTOK KAPATILSAYDI"
Sinan Akçıl, sosyal medyaya dair çarpıcı bir açıklama da yaptı: Instagram kapatıldı, olsun bekleyeceğiz. Keşke Instagram yerine Tiktok kapatılsaydı.
YUSUF DİKEÇ'E DESTEK
Ünlü şarkıcı, Paris Olimpiyatları'nda ekipman kullanmadan yaptığı başarılı atışla büyük bir başarı elde eden ve dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç’e sahnede anlamlı bir jest yaptı. Akçıl, Dikeç’in büyük yankı uyandıran pozunu sahnede taklit etti. Seyirciler, bu jesti alkış yağmuruna tuttu.
"TERİMİ SİLDİĞİM HAVLUYU ATARAK SAYGISILZIK YAPMAM"
önceki gün Samsum'da verdiği konserde terini sildiği havluyu seyircilere atan Tarkan’a göndermede bulunan Akçıl, "Ben size terimi sildiğim havluyu atarak saygısızlık yapmam, ben size çiçek atarım” dedi.
Elindeki çiçekleri alanı dolduran kalabalığa fırlatan şarkıcı, bu hareketiyle büyük alkış topladı.
"KEŞKE TİKTOK KAPATILSAYDI"
Sinan Akçıl, sosyal medyaya dair çarpıcı bir açıklama da yaptı: Instagram kapatıldı, olsun bekleyeceğiz. Keşke Instagram yerine Tiktok kapatılsaydı.
YUSUF DİKEÇ'E DESTEK
Ünlü şarkıcı, Paris Olimpiyatları'nda ekipman kullanmadan yaptığı başarılı atışla büyük bir başarı elde eden ve dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç’e sahnede anlamlı bir jest yaptı. Akçıl, Dikeç’in büyük yankı uyandıran pozunu sahnede taklit etti. Seyirciler, bu jesti alkış yağmuruna tuttu.