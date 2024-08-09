Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine sürpriz isim

Ekranların ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda farklı projede yer alan Kenan İmirzalıoğlu programı bıraktı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca üstlenecek.

Sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu yeni sezonda değişiyorÜstlendiği projelerle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.Hürriyet’te yer alan habere göre; başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’in başında olacak.